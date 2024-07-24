شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آليات حكومية لتنظيم العلاقة بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف برنامج الحكومة تعزيز الحكم الرشيد العلاقة بين المواطنين والدولة، وفي هذا الإطار يمكن تنظيم العلاقة بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان حول أربعة مجالات هي: المؤسسات الديمقراطية، وتقديم الخدمات العامة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. ويمكن بلورة ذلك من خلال ما يلي: