أعلن الجيش الإسرائيلي، "إصابة جندي بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان أمس بمنطقة هار دوف شمالي إسرائيل".
وأمس، اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انفجار عدد من المسيّرات في منطقة جبل ميرون وسقوط صواريخ في منطقتي كريات شمونه ومرغليوت.
كذلك هاجم حزب الله موقع المرج بصاروخ بركان، واستهدف بقصف مدفعي ثكنة راميم مقر قيادة كتائب تشغله حالياً قوات من لواء غولاني.
واعلنت قناة 12 العبرية سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونه وأن الشرطة تقوم بمسح الأضرار. فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران المندلعة في كريات شمونة وبيت هليل، ويتم الاستعانة بالطائرات لمحاولة إخماد حرائق أحدثتها هجمات حزب الله في الشمال.
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