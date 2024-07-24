ترامب: أتطلع إلى لقاء نتانياهو الجمعة وأتطلع أكثر إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط

اشار الرئيس الاميركي السابق، دونالد ترامب، الى انني "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة، وأتطلع أكثر إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يلقي نتانياهو اليوم، كلمة أمام أعضاء الكونغرس في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يُشار إلى أنّ منظمات أميركية سبق وأن دعت إلى "التظاهر الأربعاء في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن في أثناء زيارة نتانياهو إلى العاصمة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة".

وكان نحو 230 موظفًا من 122 مكتبًا في الكونغرس نشروا الأسبوع الماضي رسالة دعوا فيها رؤساءهم إما للاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيُلقيه نتانياهو.