قائد قوات الدعم السريع السودانية يرحب بالدعوة الأميركية لمحادثات في سويسرا

رحب قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي بالدعوة الأميركية لإجراء محادثات مع الجيش بشأن وقف إطلاق النار الشهر المقبل في سويسرا.
وشدد حميدتي على انه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مضيفا "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 آب 2024 في سويسرا".
وفي وقت سابق، أعلن بلينكن في بيان إن واشنطن "دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 آب في سويسرا".
وأضاف أن المحادثات التي ترعاها أيضا السعودية ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.
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