أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان انها دمرت في الـ 24 ساعة الماضية 3 منصات للصواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، مشيرة الى ان "منصات إطلاق الصواريخ مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وللتحالف والسفن التجارية".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا في الـ 24 ساعة الماضية 3 منصات للصواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.