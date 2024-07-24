الولايات المتحدة تدعو الأطراف المتحاربة في السودان لإجراء محادثات ومراسلون بلا حدود للمشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لحضور محادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا.

محادثات سويسرا

وأضاف بلينكن في بيان أن المحادثات ستشمل الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين، موضحًا بأن المملكة العربية السعودية ستكون مضيفا مشاركا للمناقشات.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي :"إن حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر. يجب أن ينتهي هذا الصراع الذي لا معنى له"، داعيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى حضور المحادثات والتعامل معها بشكل بناء.

أجبرت الحرب في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023، ما يقرب من 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، مما أثار تحذيرات من المجاعة وموجات من العنف المدفوع عرقيا الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع.

وانهارت المحادثات في جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي رعتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في نهاية العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، إن الهدف من المحادثات في سويسرا هو البناء على العمل من جدة ومحاولة نقل المحادثات إلى المرحلة التالية.

وأضاف ميلر: "نريد فقط إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وما قررناه هو أن جمع الأطراف والدول المضيفة الثلاث والمراقبين معا هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف العنف على مستوى البلاد".

رحب محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، بالدعوة الأمريكية لإجراء محادثات في سويسرا، لبحث سبل إنهاء الحرب السودانية.

قاعد قوات الدعم السريع

غرد حميدتي، عبر حسابه الرسمي علي “x”، على دعوة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بالمشاركة في محادثات سويسرا لبحث إنهاء الأزمة السودانية.

وأكد دقلو :" مشاركته في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس 2024 في سويسرا، إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".

وأضاف قائد الدعم السريع:" نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".

وأوضح محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، أن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان وزير الخارجية الأمريكي، أمس الثلاثاء، وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي.

وأكد علي انهم مستعدون للتعاطي مع هذه المحادثات بشكل بناء ونتطلع إلى أن تشكل خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار وتأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والحكم الفدرالي، التزامنا لشعبنا وللمجتمع الدولي بالمشاركة في المحادثات في 14 أغسطس بسويسرا ونتطلع إلى العمل بجدٍ من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي لبلادنا.