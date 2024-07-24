"التغلب عليها أسهل من بايدن".. ترامب يبدي استعداده لمناظرة هاريس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لمناظرة، نائبة الرئيس الأمريك، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس.

وأكد ترامب، أن بإمكانه التغلب "بسهولة" على هاريس خلال المناظرة المزمعة، مبديا استعداده كذلك لإجراء أكثر من مناظرة: "التغلب على هاريس سيكون أسهل من الفوز على بايدن".

من جانبها، أبدت الديمقراطية كاميلا هاريس استعدادها لمناظرة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مشددة على أن باستطاعتها الفوز بالمناظرة.

واتهمت هاريس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعي لتدمير أنظمة التقاعد وإقرار امتيازات ضريبية للأثرياء، مضيفة "ترامب يسعى لإعادتنا للوراء".

ولفتت هاريس، إلى أنها ستواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة من أجل توحيد الحزب الديمقراطي، موضحة أن "هذه الحملة ليست ضد ترمب فقط بل تتعلق بمن نقاتل من أجلهم".

وأضافت هاريس: "الآخرون يركزون على الماضي ونحن نركز على المستقبل، نؤمن بمستقبل يحظى فيه الجميع بالكرامة".

وكشفت هاريس، أن حملتها تلقت خلال 24 ساعة تبرعات من المانحين هي الأكبر في التاريخ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تكون قوية عندما تكون الطبقة الوسطى فيها قوية.