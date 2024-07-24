أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرار العمليات بدك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
ولفتت الى انه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاربعاء 24 يوليو 2024، هدفا حيويا في شمال أم الرشراش "ايلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".
أضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": هجوم على هدف حيوي في إيلات بالطيران المسيّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.