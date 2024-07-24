"المقاومة الإسلامية في العراق": هجوم على هدف حيوي في إيلات بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرار العمليات بدك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ولفتت الى انه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاربعاء 24 يوليو 2024، هدفا حيويا في شمال أم الرشراش "ايلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

أضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".