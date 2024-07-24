الحكومة الألمانية حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ للاشتباه بتأييده "حزب الله"

حظرت الحكومة الألمانية، "المركز الإسلامي في هامبورغ" وهو جمعية مسلمة تدير مسجدا في هذه المدينة الألمانية كانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله.
وجاء في بيان، أن "وزارة الداخلية حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور". ونفذت "مداهمات" في 53 مقرا تابعا له في مناطق مختلفة من ألمانيا.
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