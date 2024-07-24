أ ف ب: بالونات نفايات كورية شمالية تطال مقر الرئاسة الكورية الجنوبية

طالت بالونات محملة نفايات أرسلتها كوريا الشمالية اليوم المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي في سيول، على ما أفاد وكالة "فرانس برس" مسؤولون أمنيون نشروا فرق تدخل كيميائية.

وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها مقر الرئاسة الكورية الجنوبية في وسط سيول الذي يحظى بحماية من جانب عشرات الجنود وفي منطقة حظر طيران، مباشرة لأحد آلاف البالونات المحملة نفايات التي تطلقها كوريا الشمالية منذ مطلع أيار في إطار حرب دعاية بين البلدين.

واكد جهاز الأمن الرئاسي لوكالة "فرانس برس" : "أزال فريق التدخل في حال الحروب الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية، البالونات المحملة نفايات بطريقة آمنة".

أضاف : "بعد التحقيق، أكدت النتائج عدم وجود أي خطر أو تلوث". وكانت هيئة أركان الجيوش الكورية الشمالية حذرت من دفعة جديدة من البالونات الكورية الشمالية وكذلك فعلت سلطات سيول صباح اليوم.

وهذه الدفعة العاشرة من البالونات ترسلها كوريا الشمالية باتجاه الجنوب هذه السنة وتؤكد بيونغ يانغ أنها "تأتي ردا على إرسال بالونات محملة رسائل دعائية ضد نظامها من جانب ناشطين كوريين جنوبيين".