ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39090 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39090 شهيداً، ونحو 90147 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 84 فلسطينياً وإصابة 329 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 8 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

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