استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن 6 فلسطينيين استشهدوا خلال عملية عسكرية واسعة شرعت قوات الاحتلال بتنفيذها اليوم لمخيمي البريج والمغازي وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع استمرار توغل دبابات الاحتلال في عمق البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو ٤٠٠ فلسطيني.

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