زلزالان بقوة 5.7 درجات يضربان الحدود بين بنما وكوستاريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزالان بقوة 5.7 درجات أمس الثلاثاء، الحدود بين بنما وكوستاريكا

وسجل معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما، زلزالين بقوة 5.7 درجات في غضون ساعة واحدة، على عمق خمسة كيلومترات جنوب شرق بويرتو أرمويليس، وهي قرية بنمية بالقرب من كوستاريكا.

كما أبلغ المعهد عن وقوع ست هزات ارتدادية في المنطقة ذاتها خلال ساعتين ونصف بعد الزلزال الأول، تراوحت قوتها بين 3.8 و4.6 درجات.

وقال مدير معهد العلوم الجيولوجية نيستور لوكي، تحدث سلسلة من الهزات الارتدادية في المنطقة نفسها، وهي ناتجة عن منطقة التصدع في بنما تحت الصفيحة الأرضية الصغيرة، التي تحدث بسبب تلامس ثلاث صفائح تولد الكثير من الزلازل”.

وتقوم السلطات البنمية بمراقبة المنطقة، وإخلاء بعض المباني، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

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