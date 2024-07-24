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استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الفلسطينيين الخمسة استشهدوا “عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الجرن شمال قطاع غزة”.

كما قصفت مدفعية وطائرات الجيش الإسرائيلي، خلال ساعات الليل، عدة مواقع في مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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