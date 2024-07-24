المحكمة العليا بألمانيا تنتصر ضد تلوث الهواء

ياسر رشاد - القاهرة - مكافحة تلوث الهواء .. نشرت مجلة "دير شبيجل" قرارًا تؤيد فيه المحكمة الإدارية العليا في برلين الدعوى القضائية ضد الحكومة الفيدرالية، وأمرت تحالف إشارة المرور الحاكم بتحسين برنامج مكافحة تلوث الهواء.

برامج مكافحة تلوث الهواء

واشتكت المحكمة من أن المسؤولين في برلين دعّموا البرنامج ببيانات قديمة، وأوصت الحكومة الفيدرالية بمراجعة برنامجها لحماية المناخ؛ لأن التدابير السابقة لم تكن كافية لتحقيق أهداف المناخ، وفي وقت مبكر من نوفمبر 2023، انتقدت المحكمة سياسة المناخ التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية.

وعلّق رئيس هيئة المعونة البيئية الألمانية يورجن ريش، على القرار قائلًا: "هذا يوم عظيم للهواء النظيف في ألمانيا، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التلوث".

الهواء النظيف في ألمانيا

يمكن للحكومة الفيدرالية الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيج، لكن الحكم يكشف عن مدى تخلف السياسة البيئية لتحالف "إشارة المرور" عن القوانين البيئية والأهداف المناخية.

ووفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، توفي نحو 68 ألف شخص في ألمانيا في عام 2021 بسبب الغبار الناعم وحده، الذي ينشأ عن العمليات الصناعية، وكذلك عن سيارات الديزل والبنزين وتآكل الإطارات.

مكافحة تلوث الهواء

ويطلب الاتحاد الأوروبي من ألمانيا تطوير خطط للتحكم في تلوث الهواء كل أربع سنوات من أجل تقليل الملوثات، وكانت قد رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد خطة 2019 لأنها لم تكن كافية، وقد قدمت الحكومة الفيدرالية خطة ثانية قبل بضعة أسابيع فقط.