نتيجة الثانوية العامة.. الانتهاء من عملية التصحيح بالكنترولات في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطورات عملية تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد المتبقية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح تتم عملية المراجعة مرة أخرى حرصا من الوزارة على إعطاء كل طالب حقه في الامتحانات، لافتة إلى أنه سيتم حصر الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية فور الانتهاء من التصحيح.

وأشارت إلى أنه من المقرر الانتهاء من عملية التصحيح بحد أقصى الأحد المقبل في كافة الكنترولات، لافتة إلى أن إعلان النتيجة رسميًا للطلاب إلكترونيا مطلع الشهر المقبل تحديدا أول أسبوع به.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024، انتهت السبت الماضي، بعد أداء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان الديناميكا، طبقا للجدول الزمني التي حددته وزارة التربية والتعليم.