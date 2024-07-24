برسوم 2470 يورو.. مصروفات وتفاصيل التقديم في المدرسة الفرنسية بالقاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
يبحث العديد من أولياء الأمور الفترة الحالية عن مصروفات المدارس الخاصة والحكومية تزامنا مع إقبال أولياء الأمور على التقديم لإلحاق أبنائهم بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
واحتلت المدرسة الفرنسية بالقاهرة - Lycée Français Du Caire فرع القاهرة الجديدة، اهتمام أولياء الأمور خاصة المقيمين بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك للاستعداد للتقديم بها.
وتتميز المدرسة الفرنسية بالقاهرة - Lycée Français Du Caire فرع القاهرة الجديدة، بأنها بها قسمين الحضانة والإبتدائي، كما أن المصاريف بالمدرسة 184 ألف و814 جنيها.
وجاءت المصروفات المدرسية للطلاب المصريين للعام الدراسي 2023- 2024 كالآتي:
- يوجد رسوم تسجيل قدرها 2,470 يورو غير قابلة للاسترداد يتم دفعها مرة واحدة.
- يتم دفع المصروفات باليورو، ويتم كتابتهم بالجنيه المصري للمعرفة.
- يفتح باب التقديم في مارس.
يذكر أن المدرسة تتواجد داخل مدرسة رويال البريطانية الدولية في الحي العمراني الأول، بمنطقة البنفسج، في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
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