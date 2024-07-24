أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس الأيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، إلى الأثنين 29 يوليو، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء الأربعاء 24 يوليو والخميس 25 يوليو، ويبدأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة على شمال البلاد اعتباراً من يوم الجمعة 26 يوليو.

وأضافت الهيئة: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكملت الهيئة: تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وواصلت الهيئة: تكون هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصي جنوب البلاد من الأربعاء 24 يوليو الى الجمعة 26 يوليو.