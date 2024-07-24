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أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، إلى الأثنين 29 يوليو، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء الأربعاء 24 يوليو والخميس 25 يوليو، ويبدأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة على شمال البلاد اعتباراً من يوم الجمعة 26 يوليو.

وأضافت الهيئة: يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكملت الهيئة: تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
وواصلت الهيئة: تكون هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصي جنوب البلاد من الأربعاء 24 يوليو الى الجمعة 26 يوليو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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