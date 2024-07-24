مفتي الجمهورية لمصراوي: 160 دولة تشارك في مؤتمر "الفتوى والبناء الأخلاقي" وهذه أبرزها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن هناك ما يقرب من 160 دولة تشارك في المؤتمر العالمي "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، الذي تنطلق فعالياته يومي 29 و30 من يوليو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف علام في تصريحات لمصراوي، أن من أبرز الدول المشاركة في المؤتمر "اليونان وأمريكا ودبي وماليزيا وسنغافورة وسلطنة عمان والأردن وكرواتيا والشيشان وفلسطين والعراق وتونس والسعودية ومالي وبلغاريا وسويسرا والبوسنة والجزائر وموريتانيا وجزر القمر"

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن المؤتمر سيصدر الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام و مكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، والدليل الإرشادي لمكافحة الإسلاموفوبيا، والدليل الإرشادي للحوار الديني، والدليل الإرشادي للدبلوماسية الرقمية، والدليل الإرشادي لمكافحة الإلحاد، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش.، فضلا عن تسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أنه ستعقد ثلاث ورش عمل على هامش المؤتمر لمناقشة موضوعات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية، وصياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية، ورصد وتحليل إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأنهت دار الإفتاء المصرية استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي يُعقد هذا العام في الفترة من 29 - 30 يوليو الجاري في القاهرة، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء ومشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع".