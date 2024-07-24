سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.31 جنيها للشراء، 48.41 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.