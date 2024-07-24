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سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.31 جنيها للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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