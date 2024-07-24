شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة حياة كريمة تجسد رؤية القيادة السياسية الحكيمة لبناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تجسد رؤية القيادة السياسية الحكيمة في بناء مصر الحديثة، القائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح عباس، في تصريحات له، أن مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم لتحسين مستوى معيشة الريف المصري ودعم الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل وتطوير الكيانات الصحية والتعليمية لخدمة المواطن وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، ورصدت لها ولا تزال ميزانيات ضخمة، والدولة مصرة على استكمالها رغم التحديات الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حياة كريمة ليست مجرد مبادرة تنموية عادية، بل هي مشروع قومي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الضخم.

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن استمرار دعم هذه المبادرة وتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من القرى والمناطق سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، وفي تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الفقراء وتعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة حققت منذ انطلاقها، العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.