شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية للقرى والمناطق النائية..جهود مستمرة للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية والأخص الحدودية، في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبما يساعد على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

ومن بين تلك الجهود الطبية، قامت أمانة محافظة قنا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، قافلة طبية مجانية شملت العديد من التخصصات الطبية لخدمة أهالي قرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبو تشت في محافظة قنا.

ضمت القافلة تخصصات: باطنة -عظام - اطفال- انف وأذن وحنجرة - عيون -جلدية، وتواجد مع القافلة معمل تحاليل لتقديم خدمات طبية شاملة لأهالي القرية.

وإلى جانب الخدمات الطبية، تم تنظيم ندوة توعوية قدمها الدكتور حسام فراج أبو مصلح، تناولت دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خدمة المجتمع والمواطن المصري، وجهوده في الوصول إلى كافة المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تناولت الندوة دور الفرد والأسرة في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.

وقد لاقت القافلة والندوة استقبالًا حارًا من أهالي قرية العوامر الغربية، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين على أهمية مثل هذه القوافل في توفير الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار جهوده في التعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تساهم في خدمة المجتمع وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.