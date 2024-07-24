شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو، رسخت لمصر القوية، ودعمت علاقتها الدولية مع كافة الدول الشقيقة، وستظل حية في وجدان كل مصري.

وأضافت أن هذه الثورة دعمت قيم العدالة الاجتماعية، وساندت البسطاء من المواطنين، وأظهرت تحالف الشعب مع الجيش، والرغبة الحقيقية في التغيير والتطلع للأفضل.

وشددت مايسة عطوة على أن هذه الثورة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن الجيش المصري، سيبقى دائما وأبدًا درع الأمان للمصريين والمنقذ لهم في وقت الأزمات، يسطر رجاله ملاحم بطولية يوما تلو الآخر.

ولفتت مايسة عطوة، إلى أنه رغم مرور سنوات طويلة على ثورة 23 يوليو، إلا أن قيم الثورة مازالت قائمة، ودعم العدالة الاجتماعية مازال موجودا، ورغبة الشعب في حياة أفضل دفعته لمساندة قيادته السياسية.

وأشادت النائبة مايسة عطوه بقرار إخلاء سبيل عن 79 من المحبوسين احتياطيا طبقا لتوجيهات الرئيس وأكدت أن ذلك يؤكد على جدية الحوار الوطني واستجابة القيادة السياسية لمخرجاته وتوصياته والمتابعة والتفاعل مع جلساته وما يطرح فيها من قضايا وملفات تفاعلا إيجابيا، ويعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن وانحياز القيادة السياسية للشباب ودعمهم، وكذلك الحرص على معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جدية لهذه القضية، فضلا عن الحرص على الاستماع إلى مطالب الأحزاب والقوى السياسية.