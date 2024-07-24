قوى الامن: توقيف مروجَي مخدرات في الشويفات وخلدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخل، في بيان أنه "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في منطقتَي الشويفات وخلدة".

واوضحت انه "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديدهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من معرفة هويتهما وهما كل من: أ. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطيني) م. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، فلسطيني) من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وسرقة، وبتاريخ 09-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "تويوتا" لون رمادي تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

• مظروفين نايلون بداخلهما مادة حشيشة الكيف زنتهما حوالى 2،6غ

• 3 مظاريف مدون عليها "نص باز اكسترا" بداخلها مادة الباز زنتها بالكامل حوالى 7,7غ

• 9 مظاريف مدون عليها "نص نت اكسترا" بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف حوالى 2،5غ

• 4 مظاريف مدون عليها "نات" بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف الواحد حوالى 3،1غ

• دفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي، وهاتفَين خلويين.

واوضحت انه "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تعاطي وترويج المخدرات على متن السيارة المضبوطة في منطقتَي الشويفات وخلدة لصالح أحد التجار، مقابل مبلغ 200 دولار أميركي عن كل يوم عمل، وأنهما استأجرا سيارة التويوتا لاستخدامها في عمليات الترويج، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".