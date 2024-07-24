السفارة الكندية: الوضع في لبنان متقلب وغير قابل للتنبؤ بسبب الحرب في غزة وعلى الكنديين المغادرة

اشارت السفارة الكندية في لبنان في رسالة وجهتها الى الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم المباشرون في لبنان، الى ان "الوضع في لبنان متقلب وغير قابل للتنبؤ بسبب الأحداث الأخيرة والمستمرة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة"، ولفتت الى انه "يجب على الكنديين والمقيمين الدائمين وزوجاتهم وأطفالهم المعالين اتباع نصائح السفر إلى لبنان والمغادرة حيث الرحلات الجوية التجارية متاحة".
وذكر البيان "إن تركيزنا ينصب على مساعدة الكنديين والمقيمين الدائمين في الحصول على الوثائق التي يحتاجون إليها للسفر وإبقاء العائلات معًا، نواصل مراقبة الوضع بالتعاون مع شركائنا".
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