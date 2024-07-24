وزارة الخزانة الأميركية الزمت المؤسسات المالية بالإبلاغ عن امتلاكها أصولا روسية

ألزمت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأن "تبلغ الوزارة بامتلاكها أصولا روسية حتى يوم 2 اب المقبل".
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، إلى أن "جميع المؤسسات يجب أن توجه رسائل بهذا الصدد إلى إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية في غضون 10 أيام من اكتشاف الأصول الروسية لديها".
ويأتي ذلك في إطار القانون الأميركي الجديد حول مصادرة واشنطن للأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات ضد موسكو التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع قانونا بهذا الشأن في نيسان الماضي.
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