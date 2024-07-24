تحطّمت طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو صباح اليوم وعلى متنها 19 شخصا، وفق ما ذكرت صحيفة كاتماندو بوست نقلا عن مسؤول في المطار.
وأفادت الصحيفة نقلا عن الناطق باسم المطار بريمناث ثاكور أن "19 شخصا بينهم أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المتوجّهة إلى بوخارا".
وفي وقت لاحق، نقلت رويترز عن مصادر رسميةـ تأكيدها "انتشال 18 جثة إثر اشتعال النيران في طائرة صغيرة انزلقت بمطار كاتماندو في نيبال".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصادر رسمية: انتشال 18 جثة إثر اشتعال النيران في طائرة صغيرة انزلقت بمطار كاتماندو في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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