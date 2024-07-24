اعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن "الدفاعات الجوية أسقطت 17 من بين 23 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى ثماني طائرات استطلاع مسيرة في هجوم الليلة الماضية".
وأوضحت القوات الجوية أن "القوات الروسية استخدمت أيضا صاروخين في هجومها الليلي على أوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 17 مسيرة إيرانية الصنع من أصل 23 أطلقها الجيش الروسي معظمها في أوديسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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