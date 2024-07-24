القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 17 مسيرة إيرانية الصنع من أصل 23 أطلقها الجيش الروسي معظمها في أوديسا

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن "الدفاعات الجوية أسقطت 17 من بين 23 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى ثماني طائرات استطلاع مسيرة في هجوم الليلة الماضية".

وأوضحت القوات الجوية أن "القوات الروسية استخدمت أيضا صاروخين في هجومها الليلي على أوكرانيا".