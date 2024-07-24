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إجلاء أكثر من 4500 شخص بسبب هطول أمطار غزيرة شمال غرب الصين

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واس - بكين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أكثر من 4500 شخص بسبب هطول أمطار غزيرة شمال غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أكثر من 4500 شخص، جراء اجتياح أمطار غزيرة مدينة لونغنان بمقاطعة قانسو بشمال غرب الصين.
وقالت سلطات الأرصاد الجوية في لونغنان: "إن الأمطار الغزيرة اجتاحت المدينة، منذ يوم الاثنين الماضي وحتى أمس الثلاثاء، حيث وصل الحد الأقصى لمنسوب المياه إلى 188 مليمترًا".
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وأدت السيول الجبلية والانهيارات الأرضية والطينية وغيرها من الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى إغلاق 14 طريقًا سريعًا، وإلحاق أضرار بالمنازل السكنية والحقول الزراعية.
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