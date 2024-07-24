الاحتلال الإسرائيلي يكثّف عمليات القصف على جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم من عمليات القصف الجوي والمدفعي على كافة الخليج 365 الشرقية من جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو ٥٤ فلسطينياً وإصابة المئات خلال الساعات ٢٤ الماضية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال عشرات الشهداء من الخليج 365 الشرقية للبريج والمغازي والنصيرات ودير البلح وخان يونس، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في هذه الخليج 365 بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، ترافق ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال قطع الطرق الواصلة بين المدن والمخيمات جنوب قطاع غزة.

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