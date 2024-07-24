إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين، ترافق ذلك مع دخول جرافات الاحتلال لهدم منزل فلسطيني في المخيم.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتشار المكثف على مداخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وتعرقل وصول المصلين والزوار، في حين تسمح للمستوطنين باقتحامه بشكل مستمر.

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