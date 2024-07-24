إجلاء أكثر من 4500 شخص بسبب هطول أمطار غزيرة شمال غرب الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجلت السلطات الصينية اليوم، أكثر من 4500 شخص، جراء اجتياح أمطار غزيرة مدينة لونغنان بمقاطعة قانسو بشمال غرب الصين.

وقالت سلطات الأرصاد الجوية في لونغنان: “إن الأمطار الغزيرة اجتاحت المدينة منذ يوم الاثنين الماضي وحتى أمس الثلاثاء، حيث وصل الحد الأقصى لمنسوب المياه إلى 188 مليمترًا”.

وأدت السيول الجبلية والانهيارات الأرضية والطينية وغيرها من الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى إغلاق 14 طريقًا سريعًا، وإلحاق أضرار بالمنازل السكنية والحقول الزراعية.

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