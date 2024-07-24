استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحام مدن القدس وطوباس وطولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على الفلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح آخر، كما استشهد شاب فلسطيني وجرح ثمانية خلال عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والذي شهد كذلك تفجير أحد المنازل بعد طرد سكانه منه.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني من طولكرم متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

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