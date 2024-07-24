الصومال: ارتفاع خسائر المليشيات الإرهابية لأكثر من 200 عنصر بجوبا السفلى

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى المليشيات الإرهابية إلى أكثر من 200 عنصر أثناء محاولتهم شن هجوم فاشل على قواعد الجيش بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالي الملازم أبوبكر محمد حسن محمود- وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إن الجيش وقوات دارويش ولاية جوبا لاند نجحوا في إعادة فتح الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي (كيسمايو) و(أفمدو)، مما يدل على جاهزية الجيش في الدفاع عن الوطن.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا) نجح الجيش في التصدي لهجوم إرهابي فاشل شنته عناصر المليشيات الإرهابية على قواعد الجيش في بولو حاجي، وبار سنغوني، وهربولي بمحافظة جوبا السفلى.