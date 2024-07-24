أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 570 ألفًا و120 جنديًا

ياسر رشاد - القاهرة - منذ بدء العملية العسكرية..

الأربعاء 24/يوليو/2024 - 11:28 ص 7/24/2024 11:28:29 AM

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 570 ألفا و120 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1140 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و302 دبابة و16 ألفا و13 من المركبات المدرعة و15 ألفا و759 من النظم المدفعية و1125 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و902 من أنظمة الدفاع الجوي و12 ألفا و544 من صواريخ كروز و362 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2650 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و21 ألفا و279 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و544 طائرة بدون طيار".