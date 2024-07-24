اليوم الـ 292 من العدوان.. شهداء وجرحى في قصف متواصل على عدة مناطق بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل في منطقة الجرن في جباليا، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان، وفقا لوكالة وفا.

واستهدف طيران الاحتلال المروحي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحليق مكثف في سماء المنطقة.

وفي وسط القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج، كما أطلقت آلياته النار على شمال المخيم، ومنطقة وادي غزة وشمال شرق مخيم النصيرات، فيما أطلق الاحتلال طائرات مسيرة "كواد كابتر" في مناطق متفرقة من مخيم النصيرات وسط إصدارها لأصوات صراخ وبكاء.

وفي مدينة خان يونس، نسف الاحتلال مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، وأطلقت آلياته النار بكثافة اتجاه المنازل في بلدة بني سهيلا، وسط قصف مدفعي، إضافة إلى غارة استهدفت منزلا في منطقة السطر، كما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة حمد لقصف صاروخي من قبل طيران الاحتلال الحربي.

وكانت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس خلال يوم الاثنين فقط، بعد إصدار الاحتلال أوامر للمواطنين في الأحياء الشرقية من المدينة بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي غربي المدينة.

وفي رفح الفلسطينية ، شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الشمالية من المدينة.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا، وفقا ل"وفا".

وقالت مصادر محلية إن 20 سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحمت مخيم قلنديا وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لهدمه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب عقب دعسه من قبل سيارة عسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والقدس.

وفي 21 أبريل الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزل الشهيد مناصرة، وسلمت قرار الهدم إلى مؤسسة "هموكيد للدفاع عن الفرد".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر مارس الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.