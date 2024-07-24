سول: تزويد كييف بالأسلحة يتوقف على مستوى التعاون بين موسكو وبيونج يانج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وون-سيك"، أن تزويد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة سيتوقف على مستوى وتفاصيل التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يانج، مشيرا إلى أنه يعتقد أن كوريا الشمالية أرسلت حاويات يمكنها حمل أكثر من نحو 5.2 مليون قذيفة مدفعية بالإضافة إلى عشرات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

وأشار شين- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إلى تهديد شقيقة الرئيس الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" بعواقب "مريرة وفادحة" ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج، لافتا إلى أن الشمال قد يحاول ضرب المواقع التي يتم إطلاق تلك المنشورات منها.

وشدد على أن التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد تهديدات كوريا الشمالية لم يكن أكثر أهمية في أي وقت مضى من الآن، وقال إن الدول الثلاث في المرحلة النهائية لترتيب وثيقة مشتركة تجعل لهذه الجهود صبغة مؤسسية.

وقال إن الوثيقة المرتقبة ستتضمن تفاصيل حول التبادلات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى المبادئ العامة لمناورات "فريدوم إيدج" الثلاثية متعددة المجالات، والتي أجريت للمرة الأولى في أواخر يونيو الماضي.

كوريا الجنوبية والهند تجريان تدريبات جوية مشتركة

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والهند أجرتا تدريبات جوية مشتركة خلال تدريبات رئيسية متعددة الجنسيات في أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن التدريبات جرت بمشاركة مقاتلات كورية جنوبية من طراز "F-15K" وهندية من طراز "Su-30MKI" فوق قاعدة جوية في "داروين" شمال أستراليا، ضمن مناورات "بيتش بلاك" التي تجرى كل عامين.

وقالت القوات الجوية "إن التدريبات صممت للمساعدة في تحسين فهم طياريها لخصائص وتكتيكات الطائرات العسكرية المختلفة للبلدين".

ولا تشغل كوريا الجنوبية مقاتلات "Su-30MKI"، وهي نسخة من الطائرة الروسية "Su-30"؛ بينما لا تشغل الهند مقاتلات "F-15" التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية العملاقة.

وقد انطلقت مناورات "بيتش بلاك" في 12 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل بمشاركة 20 دولة وأكثر من 140 طائرة هذا العام، وأرسلت كوريا الجنوبية 6 مقاتلات من طراز "F-15K" وحوالي 100 جندي للمشاركة في المناورات.