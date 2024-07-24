إيلون ماسك ينفي تقديم 45 مليون دولار شهريًا لدعم حملة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - نفى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الأنباء التي ترددت عن تبرعه بنحو 45 مليون دولار شهريا لمجموعة دعم لحملة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وكتب إيلون ماسك على موقع "إكس" (تويتر سابقا) - "لم أعلن مطلقا تبرعي بمبلغ 45 مليون دولار شهريا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب".

يذكر أنه في مارس الماضي، قال ماسك - الذي تقدر ثروته بنحو 252 مليار دولار بحسب موقع مجلة /فوربس/ - إنه لن يدعم ماليا أي مرشح.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن ماسك، دعمه له في سباق الرئاسة الأمريكية المقبلة.

ترامب ينشر رسالة تلقاها من الرئيس الفلسطيني عقب محاولة اغتياله

نشر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/ رسالة قال إنه تلقاها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب محاولة اغتياله في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي.

وتعهد ترامب بالعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط؛ وذلك بعد عدة ساعات من إعلانه عن لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا يوم الجمعة القادم .

وشارك ترامب الرسالة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" وظهر أنها بتاريخ 14 يوليو الماضي، أي بعد يوم من محاولة اغتيال الرئيس السابق، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وقال عباس في الرسالة الموجهة إلى ترامب إنه شاهد لقطات لمحاولة اغتياله في وقت سابق من هذا الشهر وكان قلقا للغاية.

وكتب الرئيس الفلسطيني أن "أعمال العنف يجب ألا يكون لها مكان في عالم القانون والنظام".

وعلق ترامب على الرسالة بخط يده في الأسفل قائلًا: "محمود، لطيف جدا – شكرا لك.. كل شيء سيكون على ما يرام، أطيب التمنيات، دونالد ترامب".

وفي تدوينته على "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "أتطلع إلى رؤية بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، وأكثر تطلعا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وذكر موقع أكسيوس أن رسالة عباس هي إشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني يريد بدء فصل جديد مع المرشح الرئاسي الجمهوري في أعقاب تداعيات قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في ديسمبر 2017.