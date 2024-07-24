كوريا الجنوبية والهند تجريان تدريبات جوية مشتركة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والهند أجرتا تدريبات جوية مشتركة خلال تدريبات رئيسية متعددة الجنسيات في أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن التدريبات جرت بمشاركة مقاتلات كورية جنوبية من طراز "F-15K" وهندية من طراز "Su-30MKI" فوق قاعدة جوية في "داروين" شمال أستراليا، ضمن مناورات "بيتش بلاك" التي تجرى كل عامين.

وقالت القوات الجوية "إن التدريبات صممت للمساعدة في تحسين فهم طياريها لخصائص وتكتيكات الطائرات العسكرية المختلفة للبلدين".

ولا تشغل كوريا الجنوبية مقاتلات "Su-30MKI"، وهي نسخة من الطائرة الروسية "Su-30"؛ بينما لا تشغل الهند مقاتلات "F-15" التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية العملاقة.

وقد انطلقت مناورات "بيتش بلاك" في 12 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل بمشاركة 20 دولة وأكثر من 140 طائرة هذا العام، وأرسلت كوريا الجنوبية 6 مقاتلات من طراز "F-15K" وحوالي 100 جندي للمشاركة في المناورات.