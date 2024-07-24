نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو سترد على أي خطوة تتخذها سول ضدها

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو اليوم الأربعاء إن أي خطوات قد تتخذها سول ضد روسيا لن تمر دون رد وستفشل في تعزيز أمن كوريا الجنوبية.

وأشار رودنكو -في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسيةإلى "أننا نود أن نحذر (سول) من أي خطوات متسرعة يمكن أن تزيد من التوترات في شبه الجزيرة (الكورية)".

وأضاف رودينكو: "بالتأكيد أي إجراء ضد روسيا لن يمر دون رد مناسب.. ولا نعتقد أن هذا سيعزز أمن كوريا الجنوبية".

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي كوريا الجنوبية إلى تقييم الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية بشكل رصين والتركيز على مصالحها الأمنية الخاصة بدلا من مصالح الدول الثالثة.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قد أعلنت الشهر الماضي، فرض عقوبات على 5 منظمات و4 محاكم و8 أفراد بسبب تجارة الأسلحة المزعومة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان- إن تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وكوريا الشمالية نتيجة لإبرام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة يشكل تهديدا لمصالح الأمن القومي لكوريا الجنوبية.