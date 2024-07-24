أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إلى أن "الخسائر البشرية والصحية والعمرانية والزراعية والبيئية نتيجة للإعتداءات الإسرائيلية باتت هائلة، بحيث تشير التقديرات الأولية للمؤسسات اللبنانية المعنية إلى كلفة تقريبية تبلغ ملياري دولار أميركي حتى اللحظة، عدا عن الأضرار والخسائر الأخرى".
ولفت في تصريح، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع سفراء الدول الأوروبية لعرض نتائج الاعتداءات الإسرائيلية، الى أن "هذا تحد جديد للدولة اللبنانية ينبغي التعامل معه في علاقات لبنان العربية والدولية، فالدولة مفلسة وعاجزة عن القيام بمسؤولية هكذا أعباء، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتخلّى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية خلافية محلية حول جدوى الحرب أو مبرراتها لدى بعض الاطراف".
وأكد اننا "نحتاج إلى خطة واضحة وجهد ديبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية في أسرع وقت ممكن، وتبقى مصلحة لبنان العليا في تطبيق القرار 1701 لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أي طرف آخر بموازاة الاستمرار في الدعم السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور: نحتاج لخطة واضحة وجهد ديبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.