الامم المتحدة: 3162 لاجئا سوريا عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ مطلع العام

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "3162 لاجئا سوريا عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ مطلع العام، بزيادة قدرها 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وتحدثت بيانات المفوضية الأممية عن "عودة 19729 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023 مقابل 16529 مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها في 2023 أي بزيادة قدرها 19.36%".

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011 بينهم أكثر من 628 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.

وأفادت دراسة مسحية نفذتها الأمم المتحدة العام الماضي أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن المشاركين في الدراسة لا ينوون العودة إلى بلادهم خلال الـ12 شهرا المقبلة وأجاب قرابة ربع الرافضين للعودة في غضون عام أن "لديهم الرغبة في الرجوع لسوريا خلال الخمس سنوات المقبلة".