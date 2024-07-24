الخارجية الصينية: القضية الفلسطينية هي جوهر القضايا في الشرق الأوسط وندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها

اعلنت الخارجية الصينية، أن "القضية الفلسطينية هي جوهر القضايا في الشرق الأوسط وندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مشيرة الى اننا "سنواصل توسيع واردات الحبوب من أوكرانيا كما نعمل على الحفاظ على قنوات لوجستية سلسة".

وأكدت اننا "ندعم الجهود التي تؤدي إلى السلام في أوكرانيا ونؤمن بإمكانية حل الصراعات عبر المفاوضات"، لافتة الى ان "محادثات لوزير الخارجية الصيني مع نظيره الأوكراني بغوانجو تناولت ملفات منها الأزمة الأوكرانية".