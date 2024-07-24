اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39145 قتيلا و90257 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة".
وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".
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