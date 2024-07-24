الشرطة البريطانية اعتقلت شابا طعن جنديا قرب ثكنة عسكرية

أعلنت الشرطة البريطانية "اعتقال شاب عمره 24 عاما طعن جنديا قرب ثكنة عسكرية جنوب شرقي إنجلترا".
وذكرت شرطة كينت، أنها "أرسلت تعزيزات مساء الثلاثاء بعد تلقي بلاغات عن الهجوم الذي وقع ببلدة غيلينغهام، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق لندن"، مضيفة أنها "اعتقلت المشتبه به خلال نصف ساعة".
من جهته أوضح الجيش البريطاني أن" الجندي وهو في الأربعينيات من العمر أصيب بجروح بالغة ونقل جوا إلى مستشفى لتلقي العلاج".
واكد الجيش في بيان "نبدي تعاطفنا الشديد مع الجندي وعائلته ونطلب احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب".
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