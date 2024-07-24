حريق جديد في ميناء الحديدة اليمني بعد أيام من الغارات الإسرائيلية

اندلع حريق جديد في أحد خزانات الوقود بميناء محافظة الحُديدة غربي اليمن، بعد 4 أيام من غارات إسرائيلية استهدفته وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ونقل مكتب إعلام محافظة الحديدة عن المحافظ محمد عياش قحيم، قوله إن “مواد نفطية اشتعلت في أحد خزانات الوقود التي تم إطفاءها في وقت سابق نتيجة حرارة الخزانات الأخرى”.
وأوضح قحيم أن “الحادثة أدت إلى اشتعال الحريق في الخزان مجددا ويتم إخماده”، دون مزيد من التفاصيل.
وفجر الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية في اليمن، أن “انفجارًا ضخمًا سُمع دويّه في مدينة الحديدة، إثر وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية بالميناء” بعد 4 أيام من الغارات الإسرائيلية.
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