"أونروا": سكان قطاع غزة منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش

اشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الى أن "سكان قطاع غزة منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش".

وأوضحت "الأونروا"، أنه "لا مكان آمن بغزة وأوامر الإخلاء شملت جزءا كبيرا من القطاع مما جعل خيارات النازحين محدودة"، مؤكدة أن "المدنيين هناك محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الاثنين الماضي، "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الاول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.