اشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانغ يي، الى إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا إذا كانت مستعدة للتفاوض بنية حسنة، رغم أن كييف لم تر أي مؤشر على ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أوكرانيا: منفتحون على التفاوض إذا كانت روسيا مستعدة لذلك بنية حسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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