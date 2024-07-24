«جيروزاليم بوست» العبرية: إسرائيل ستبلغ مصر بالموافقة على سحب القوات من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا سيبلغ مسؤولين مصريين بالموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإنه من المقرر أن يصل وفد إسرائيلي إلى مصر اليوم الأربعاء، لبحث عدة نقاط في مفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت مصر، مرارا وتكرارا، تمسكها بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الحدودي.

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن اجتماع بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لمناقشة إعادة فتح معبر رفح الحدودي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.