صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 39 ألفا و145 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى "39 ألفا و145 شهيدا و90 ألفا و257 إصابة".



وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و145 شهيدا و90 ألفا و257 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأشار البيان إلى أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.



كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

الأناضول